Брат заместителя Трампа воевал в рядах ВСУ: кто он такой, что делал на Украине

Нейт Вэнс покинул Украину и вернулся в США в январе 2025 года за пару дней до инаугурации Дональда Трампа. Кузен вице-президента поддерживает Украину в конфликте, несмотря на то, что не согласен с позицией кузена по поводу выделения помощи для Киева.