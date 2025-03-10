Трамп выдвинул условие по возврату помощи Украине

Трамп рассказал, чего хочет от Украины.
Украина не проявляет достаточного уровня стремления к мирному урегулированию, что является необходимым условием для возобновления американской помощи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но я хочу, чтобы они хотели мира, верно? Cейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы», — заявил Дональд Трамп.
После провальных переговоров между президентами США и Украины, которые прошли в Вашингтоне, стало известно, что судьба сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от американской стороны. Встреча была омрачена конфликтом, после которого президент США Дональд Трамп выразил недовольство поведением украинского лидера Владимира Зеленского и отменил подписание важной сделки.