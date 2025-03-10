Стало известно, кто готовит Зеленского к переговорам с США

«Советник премьер-министра [Британии] по вопросам нацбезопасности в выходные отправился на Украину чтобы дать Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник. Это делается, чтобы избежать повторения катастрофического конфликта в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в материале издания.