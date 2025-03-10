Четверых детей спасли из пожара в многоквартирном доме Хабаровска

За прошедшие сутки на территории региона не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны реагировали на 11 пожаров, из которых три произошли в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.



В Комсомольске-на-Амуре пожарные четыре раза выезжали на загорание мусора в контейнерах и мусоросборных камерах. Все возгорания были оперативно ликвидированы, в многоквартирных домах проведено дымоудаление. Пострадавших нет.



В жилом доме на улице Советской в Комсомольске произошло загорание дивана в одной из квартир. Пожарные справились с огнем за считанные минуты. Пострадавших нет.



В жилом доме коридорного типа на улице Геодезической в Хабаровске произошло возгорание. Из здания эвакуированы 25 человек, спасены 10 жильцов, включая четверых детей. 77-летняя женщина госпитализирована. Пожар локализован на площади 14 квадратных метров. Причины устанавливаются.



В жилом доме на улице Владивостокской в Хабаровске загорелась слесарная мастерская на первом этаже. Пламя ликвидировано подручными средствами. На месте бригадой скорой помощи осмотрен мужчина, госпитализация не потребовалась.



Ночью произошло возгорание в частном доме на улице Наречной в краевой столице. Пострадали крыша и веранда. Пострадавших нет.



В жилом доме на проспекте Победы в Амурске загорелись мебель и бытовая техника на кухне. Пожар ликвидирован за 30 минут. 51-летний хозяин квартиры спасен с балкона. Пострадавших нет.