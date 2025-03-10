Легкомоторный самолёт разбился рядом с домом престарелых в Пенсильвании

Тушение огня на месте крушения. Видео © X / Pop Base.
«Полиция штата Пенсильвания оказывает помощь местным службам экстренного реагирования», — заявил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро в соцсети X.
Самолёт вылетел из аэропорта Ланкастер и двигался в сторону Спрингфилда, штат Огайо. При этом пилот сообщал о проблемах с дверью в ходе радиообмена с авиадиспетчером, но тот посоветовал ему набрать высоту.
А ранее пассажирский авиалайнер Air India развернули в небе спустя десять часов полёта из-за переполненных туалетов. На борту находились три сотни человек.