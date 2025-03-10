Дело о фиктивной семейной ферме раскрыли в Приморье

57-летний мужчина, ранее не судимый, его 56-летняя жена и 38-летняя дочь, а также 60-летний глава фермерского хозяйства подали документы на гранты, чтобы развивать семейную животноводческую ферму. Гранты им одобрили. Семья и её сообщник-фермер получили 6 миллионов рублей, но вложили их не в сельское хозяйство, как было заявлено, а распорядились этими деньгами по собственному усмотрению.
Факт нецелевого расходования гранта был выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Двум фигурантам дела о мошенническом сговоре предъявлены обвинения в двух эпизодах преступления, на счету остальных — по одному эпизоду. Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом, в качестве обеспечительных мер уже наложен арест на имущество фигурантов — два трактора и два автомобиля.
Напоминаем, сельское хозяйство в Приморье считается одной из ключевых отраслей экономики — для представителей этой отрасли полагаются различные налоговые льготы и преференции наряду с лесным хозяйством, рыбным производством, добычей полезных ископаемых и транспортно-логистическим комплексом. Такие предприятия могут получать поддержку через приоритетные инвестиционные проекты и специальные соглашения.