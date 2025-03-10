Дело о фиктивной семейной ферме раскрыли в Приморье

57-летний мужчина, ранее не судимый, его 56-летняя жена и 38-летняя дочь, а также 60-летний глава фермерского хозяйства подали документы на гранты, чтобы развивать семейную животноводческую ферму. Гранты им одобрили. Семья и её сообщник-фермер получили 6 миллионов рублей, но вложили их не в сельское хозяйство, как было заявлено, а распорядились этими деньгами по собственному усмотрению.