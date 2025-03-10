Гостья украла деньги у заснувшего приятеля в Хабаровском крае

Инцидент произошел в поселке Хурмули. Потерпевший, 53-летний мужчина из Ульчского района, приехал в гости к своему знакомому. В компании присутствовала и подозреваемая. Вечер прошел за распитием спиртных напитков, и в какой-то момент мужчина уснул. Этим воспользовалась злоумышленница: она вытащила из кармана его куртки паспорт и 30 тысяч рублей, после чего скрылась.