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Гостья украла деньги у заснувшего приятеля в Хабаровском крае

Женщина-рецидивист не удержалась и похитила 30 тысяч рублей и документы.

Источник: AP 2024

В Солнечном районе Хабаровского края полицейские задержали 48-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина уже неоднократно привлекалась к ответственности за имущественные преступления, но, похоже, на путь исправления так и не встала.

Инцидент произошел в поселке Хурмули. Потерпевший, 53-летний мужчина из Ульчского района, приехал в гости к своему знакомому. В компании присутствовала и подозреваемая. Вечер прошел за распитием спиртных напитков, и в какой-то момент мужчина уснул. Этим воспользовалась злоумышленница: она вытащила из кармана его куртки паспорт и 30 тысяч рублей, после чего скрылась.

Полиция быстро установила личность подозреваемой. Женщина призналась, что планировала потратить похищенные деньги на еду и алкоголь. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ей грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия она находится под подпиской о невыезде.

Деньги и документы были возвращены владельцу.