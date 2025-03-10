Гостья украла деньги у заснувшего приятеля в Хабаровском крае

В Солнечном районе Хабаровского края полицейские задержали 48-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Женщина уже неоднократно привлекалась к ответственности за имущественные преступления, но, похоже, на путь исправления так и не встала.
Инцидент произошел в поселке Хурмули. Потерпевший, 53-летний мужчина из Ульчского района, приехал в гости к своему знакомому. В компании присутствовала и подозреваемая. Вечер прошел за распитием спиртных напитков, и в какой-то момент мужчина уснул. Этим воспользовалась злоумышленница: она вытащила из кармана его куртки паспорт и 30 тысяч рублей, после чего скрылась.
Полиция быстро установила личность подозреваемой. Женщина призналась, что планировала потратить похищенные деньги на еду и алкоголь. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ей грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия она находится под подпиской о невыезде.
Деньги и документы были возвращены владельцу.