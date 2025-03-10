Переговоры США и Украины в Эр-Рияде: кто поедет, что будут обсуждать

Переговоры США и Украины пройдут в Эр-Рияде.
На 12 марта в Эр-Рияде намечены переговоры между США и Украиной на высшем уровне. Делегации двух стран будут обсуждать мирное завершение конфликта. Кто поедет на встречу, какие основные позиции сторон и почему президент Украины будет там же, но не примет участие в переговорах — в материале URA.RU.
Кто поедет на переговоры.
На предстоящей встрече в Эр-Рияде Соединенные Штаты будут представлены высокопоставленными лицами: государственным секретарем Марко Рубио, советником президента по вопросам национальной безопасности Майклом Уолтцем и специальным посланником президента Трампа в Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. На переговоры с США от Украины поедут руководитель офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров.
Главные темы переговоров Украины и США.
Украина намерена добиться возобновления разведывательной и военной поддержки со стороны США. Вопрос территорий и прочие сложные вопросы будут исключены из предварительных переговоров, они будут обсуждаться исключительно в прямом контакте с Москвой.
Украинская сторона попытается убедить представителей президента США Дональда Трампа в том, что его коллега из Украины Владимир Зеленский стремится к скорейшему завершению конфликта с Россией и собирается предложить «частичное прекращение огня». США, в свою очередь, требуют от Украины подписания сделки по редкоземельным металлам. Также Трамп требует, чтобы Зеленский встал на путь мира.
Зеленский не примет участия в переговорах.
Зеленский 10 марта совершит визит в Саудовскую Аравию. Он планирует встретиться с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Сам президент Украины заявлял, что не будет участвовать во встрече. Однако советник премьер-министра Британии Джонатан Пауэлл по вопросам нацбезопасности в выходные отправился на Украину чтобы дать Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник.