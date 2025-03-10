Переговоры США и Украины в Эр-Рияде: кто поедет, что будут обсуждать

Зеленский 10 марта совершит визит в Саудовскую Аравию. Он планирует встретиться с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Сам президент Украины заявлял, что не будет участвовать во встрече. Однако советник премьер-министра Британии Джонатан Пауэлл по вопросам нацбезопасности в выходные отправился на Украину чтобы дать Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник.