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Четыре взрыва были зафиксированы в Самарской области

В городе Новокуйбышевск Самарской области произошли сильные взрывы. По предварительным данным, причиной стала атака украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод. Об этом написал telegram-канал Shot.

На нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске произошел взрыв (архивное фото).

В городе Новокуйбышевск Самарской области произошли сильные взрывы. По предварительным данным, причиной стала атака украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод. Об этом написал telegram-канал Shot.

«В небе над городом был слышен звук, характерный для беспилотного летательного аппарата. Раздался мощный взрыв со стороны местного нефтеперерабатывающего завода. Очевидцы видели яркие вспышки в небе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из дронов был сбит на подлете к заводу. Всего было слышно четыре громких взрыва. Местные жители отметили, что в небе над городом наблюдались яркие световые вспышки.

Корреспондент URA.RU обратился в Министерство обороны РФ за комментарием. Ответ ожидается.

Как URA.RU писало ранее, 9 марта в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода были зафиксированы взрывы. Местные жители сообщили о звуках, которые напоминали действие системы противовоздушной обороны. Днем ранее подверглись атаке беспилотников три населенных пункта в Белгородской области, пишет «Национальная служба новостей».