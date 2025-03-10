Четыре взрыва были зафиксированы в Самарской области

На нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске произошел взрыв (архивное фото).
В городе Новокуйбышевск Самарской области произошли сильные взрывы. По предварительным данным, причиной стала атака украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод. Об этом написал telegram-канал Shot.
«В небе над городом был слышен звук, характерный для беспилотного летательного аппарата. Раздался мощный взрыв со стороны местного нефтеперерабатывающего завода. Очевидцы видели яркие вспышки в небе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что один из дронов был сбит на подлете к заводу. Всего было слышно четыре громких взрыва. Местные жители отметили, что в небе над городом наблюдались яркие световые вспышки.
Корреспондент URA.RU обратился в Министерство обороны РФ за комментарием. Ответ ожидается.
Как URA.RU писало ранее, 9 марта в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода были зафиксированы взрывы. Местные жители сообщили о звуках, которые напоминали действие системы противовоздушной обороны. Днем ранее подверглись атаке беспилотников три населенных пункта в Белгородской области, пишет «Национальная служба новостей».