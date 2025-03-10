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Трамп одернул репортера, раскритиковавшего Путина

Президента США Дональда Трампа возмутил вопрос журналиста газеты Washington Post: репортер спросил, не считает ли Трамп авиаудары России по Украине признаком неуважения со стороны президента России Владимира Путина. Американский лидер в ответ раскритиковал работу журналиста WP.

Трамп отвечал на вопросы на борту президентского самолета.

Президента США Дональда Трампа возмутил вопрос журналиста газеты Washington Post: репортер спросил, не считает ли Трамп авиаудары России по Украине признаком неуважения со стороны президента России Владимира Путина. Американский лидер в ответ раскритиковал работу журналиста WP.

«Вы значительно утратили доверие», — возмутился Трамп, уточнив у журналиста, в каком издании он работает. Репортер WP задал свой вопрос о Путине во время брифинга на борту президентского самолета.

Трамп ранее выражал доверие к России в вопросах урегулирования украинского конфликта и подчеркивал, что взаимодействие с ней складывается успешнее, чем с Украиной. Он также заявлял о вере в искренность намерений президента России Владимира Путина достичь мира на Украине.