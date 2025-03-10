Трамп одернул репортера, раскритиковавшего Путина

Трамп ранее выражал доверие к России в вопросах урегулирования украинского конфликта и подчеркивал, что взаимодействие с ней складывается успешнее, чем с Украиной. Он также заявлял о вере в искренность намерений президента России Владимира Путина достичь мира на Украине.