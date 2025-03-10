«ВСУ с легкостью убивают гражданских: и детей, и женщин, и беременных женщин. Мы сталкиваемся с подобными случаями по всей линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, и Курская область, и донецкий фронт. Безнаказанность обещана вооруженным силам Украины на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность. Причем это распространяется даже на украинских граждан», — заявил Гагин РИА Новости.