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Гагин: командиры ВСУ пообещали безнаказанность за убийства женщин и детей

Командование украинских войск обещает безнаказанность своим солдатам за преступления против мирного населения, включая убийства женщин и детей. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, подчеркнув, что такие действия наблюдаются как на территории Курской области и ДНР, так и в Украине.

Безнаказанность боевиков ВСУ ведет к бесконтрольному поведению с мирными и военнопленными.

Командование украинских войск обещает безнаказанность своим солдатам за преступления против мирного населения, включая убийства женщин и детей. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, подчеркнув, что такие действия наблюдаются как на территории Курской области и ДНР, так и в Украине.

«ВСУ с легкостью убивают гражданских: и детей, и женщин, и беременных женщин. Мы сталкиваемся с подобными случаями по всей линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, и Курская область, и донецкий фронт. Безнаказанность обещана вооруженным силам Украины на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность. Причем это распространяется даже на украинских граждан», — заявил Гагин РИА Новости.

По словам Гагина, безнаказанность украинских военных способствует бесконтрольному поведению не только с мирными гражданами, но и с военнопленными. Преступления ВСУ в Курской области и других приграничных российских регионах тщательно документируются и расследуются военными следственными органами СК России.

Ранее сообщалось, что во время боевых действий в Селидово украинские военные расстреляли большинство жителей многоквартирного дома. Об этом рассказал местный житель, который был эвакуирован из города.