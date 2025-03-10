За прошедшую неделю в Красноярском крае потушили 77 пожаров

Всего за прошедшую неделю в крае потушили 77 пожаров, в которых погибли пять человек, травмированы — семь, спасены — шестнадцать. Чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнем (34), нарушений при эксплуатации печей (17) и короткого замыкания электропроводки (15), рассказывают в региональном МЧС.