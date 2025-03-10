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За прошедшую неделю в Красноярском крае потушили 77 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вчера сотрудники МЧС боролись с десятью возгораниями.

Источник: Соцсети

Крупный пожар произошел ночью на Высотной. Загорелась квартира на третьем этаже. Шестерых человек, включая двоих детей, эвакуировали с помощью лестниц. Некоторым из них понадобилась помощь медиков. Точная причина возгорания пока неизвестна.

На юге края, в Минусинском районе, загорелся дом на площади 81 кв.м по причине короткого замыкания.

В Манском районе в поселке Ветвистый из-за нарушений в использовании электропечи загорелась хозпостройка на площади 40 кв.м. Работали три автоцистерны и десять человек.

Всего за прошедшую неделю в крае потушили 77 пожаров, в которых погибли пять человек, травмированы — семь, спасены — шестнадцать. Чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнем (34), нарушений при эксплуатации печей (17) и короткого замыкания электропроводки (15), рассказывают в региональном МЧС.