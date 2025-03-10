США впервые за три года поставили в РФ кукурузу

«США в январе текущего года возобновили поставки кукурузы в Россию», — сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. Только в начале 2025 года американские компании отправили в РФ продукта на 55,5 тысячи долларов. Последний раз подобные поставки из в Россию были зафиксированы в марте 2022 года, когда объем составил 44,9 тысячи долларов.