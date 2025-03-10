В Перми пропал 36-летний мужчина с сединой

В Перми пропал 36-летний Ильдар Мугалимов, сообщили в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».
По информации волонтёров, в последний раз Ильдара Ринатовича Мугалимова 1988 года рождения видели 6 марта в Свердловском районе Перми — рядом с ТЦ «Семь пятниц». С тех пор информации о его местонахождении нет.
На вид Ильдару Мугалимову 35 лет, его рост 160 сантиметров, телосложение среднее, карие глаза и тёмные волосы с сединой. Мужчина носит очки. Одет он был в удлинённую светло-коричневую куртку, спортивные серые штаны, вязаную чёрную шапку и чёрные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно об Ильдаре Мугалимове, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 922 3456 702 или 112.
До сих пор нет данных о местонахождении 15-летней девочки, пропавшей в Соликамском округе 8 марта. Как рассказала perm.aif.ru её мама, раньше дочка никогда не исчезала так надолго. Подробнее — в материале perm.aif.ru.