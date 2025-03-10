В подполье заявили, что у Зеленского почти не осталось сторонников

Житель Вознесенска Николаевской области отметил, что даже те, кто ранее голосовал за Зеленского, сейчас не выражают ему поддержку. «Мои знакомые, которые там остались, его не поддерживают, даже те, кто за него отдавал голос на выборах», — отметил он. В то же время житель Днепропетровска уточнил, что тех, кто поддерживает Зеленского, нет и среди участников «евромайдана».