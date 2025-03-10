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В Иркутской области семь человек погибли в ДТП за неделю

28 взрослых и шесть несовершеннолетних получили травмы в авариях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За семь дней в Иркутской области произошло 28 аварий. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в них получили травмы 28 взрослых и шесть несовершеннолетних. Для семи человек аварии обернулись смертью.

— В ДТП были повреждены 40 транспортных средств. В трех ДТП водители оставили место аварии. В шести случаях — управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, еще в двух — водители не имели прав, — поделились госавтоинспекторы.

Главными причинами аварий за прошедшие семь дней стали неправильная постановка авто на дороге, нарушение порядка проезда и неправильно выбранная скорость в определенные движения. 11 раз авто врезались друг в друга, столько же раз сбивали пешеходов. В четырех случаях съезжали с дороги.