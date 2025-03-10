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В Иркутске и районе шесть детей пострадало в ДТП за неделю

Всего с 3 по 9 марта произошло 15 аварий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За минувшую неделю с 3 по 9 марта на территории Иркутска и района произошло 15 аварий. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в них пострадало 20 взрослых и шесть детей.

— Всего за минувшую неделю произошло: 182 автоаварии, 341 транспортное средство повреждено, — поделились инспекторы.

Также за этот период произошло шесть наездов на пешеходов и один на велосипедиста. Восемь раз авто сталкивались друг с другом.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре столкнулись два автобуса. В ДТП никто не пострадал.