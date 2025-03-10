Поножовщина в иркутской школе. Что известно

Известно, что нож девочка принесла из дома в рюкзаке. Во время словесной перепалки она нанесла однокласснику удар в левое плечо. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Рана оказалась неглубокой, и мальчика отпустили домой.