Поножовщина в иркутской школе. Что известно

14-летняя ученица иркутской школы № 10 ударила одноклассника ножом. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «ТК Город».
Раньше всех о происшествии в столице Приангарья узнали журналисты канала РЕН-ТВ. В сюжете, вышедшем в эфир в пятницу, 7 марта, они рассказали, что причиной нападения стали систематические издевательства и оскорбления со стороны мальчика.
Эту информацию подтвердили сотрудники силовых структур и уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
Известно, что нож девочка принесла из дома в рюкзаке. Во время словесной перепалки она нанесла однокласснику удар в левое плечо. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Рана оказалась неглубокой, и мальчика отпустили домой.
Школьницу же отправили в психоневрологический диспансер для обследования. По словам Татьяны Афанасьевой, у девочки ранее наблюдались эмоциональные проблемы, и мать обращалась за помощью к частному врачу, но улучшений не последовало.
Ни в полиции, ни в Следкоме происшествие не комментируют «в интересах следствия».
«Сейчас возбуждено уголовное дело, девочка достигла возраста уголовной ответственности, следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, включая действия охраны и администрации школы, которая, возможно, не уделила должного внимания проблемам подростков и психическому здоровью своих учеников», — написала в своем Телеграм Татьяна Афанасьева.
По словам омбудсмена, «в ситуации разобрались, она под контролем, переживать сейчас не за что».
К слову, напомним, что в начале февраля в Иркутском районе официально зафиксирован случай травли девочки одноклассниками.