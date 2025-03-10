Жительница Новосибирска пыталась передать наркотики в суде через поцелуй

В Новосибирске женщина оказалась на скамье подсудимых за попытку передать наркотики своему сожителю прямо в здании суда. По версии следствия, обвиняемая заранее приобрела запрещённые вещества и в сентябре 2024 года прибыла в Кировский районный суд, спрятав их в полости рта.
Дождавшись, когда её сожителя в сопровождении конвоя приведут на заседание, женщина приблизилась к нему и попыталась передать наркотики необычным способом — поцелуем. Однако её действия заметил сотрудник службы судебных приставов, и передача была пресечена. Запрещённые вещества изъяли, а в отношении женщины возбудили уголовное дело.
Заместитель прокурора Кировского района утвердил обвинительное заключение, и теперь судьбу злоумышленницы решит суд.