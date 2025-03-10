Жительница Новосибирска пыталась передать наркотики в суде через поцелуй

Дождавшись, когда её сожителя в сопровождении конвоя приведут на заседание, женщина приблизилась к нему и попыталась передать наркотики необычным способом — поцелуем. Однако её действия заметил сотрудник службы судебных приставов, и передача была пресечена. Запрещённые вещества изъяли, а в отношении женщины возбудили уголовное дело.