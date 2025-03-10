Просили помощи с пятого этажа: во время пожара в Челябинске спасли бабушку с тремя внуками

В Челябинске 9 марта случился пожар в пятиэтажке на улице Сталеваров.
— Очевидцы сообщили, что из квартиры на пятом этаже идет дым, люди просят о помощи, — рассказали в региональном ГУ МЧС.
В горящей квартире действительно оказались люди — пожилая женщина и трое детей. Пожарные эвакуировали их и на всякий случай проводили на осмотр к врачам.
Полыхала ванная комната. Как выяснилось, пятилетняя внучка нашла зажигалку и решила ее опробовать. В качестве эксперимента юная исследовательница подожгла туалетную бумагу. Бумага разгорелась так хорошо, что девочка испугалась и уронила ее — да не просто на пол, а на белье. Горение усилилось.
Прибежавшая бабушка попыталась потушить пламя своими силами, но это у нее не получилось. Справиться с пожаром смогли только сотрудники МЧС.