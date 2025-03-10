Просили помощи с пятого этажа: во время пожара в Челябинске спасли бабушку с тремя внуками

Полыхала ванная комната. Как выяснилось, пятилетняя внучка нашла зажигалку и решила ее опробовать. В качестве эксперимента юная исследовательница подожгла туалетную бумагу. Бумага разгорелась так хорошо, что девочка испугалась и уронила ее — да не просто на пол, а на белье. Горение усилилось.