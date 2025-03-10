В Уфе автомобиль провалился под землю

ЧП произошло около полуночи 9 марта. На место были направлены экстренные службы.
Опасный участок, диаметром 7 метров и глубиной 8 метров, огородили. «Лада Калину» с помощью спецтехники из провала извлекли. Автомобиль получил механические повреждения. Также эвакуировали несколько машин, припаркованных рядом с местом просадки грунта.
«Причина инцидента устанавливается. Из людей никто не пострадал. Запланировано проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Калининского района», — говорится в сообщении УГЗ Уфы.