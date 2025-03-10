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В Уфе автомобиль провалился под землю

В Уфе, во дворе дома на ул. Интернациональная, 193/1 произошла просадка грунта, в результате которой под землю ушел автомобиль «Лада Калина». Об этом сообщается в телеграм-канале управления гражданской защиты города.

ЧП произошло около полуночи 9 марта. На место были направлены экстренные службы.

Опасный участок, диаметром 7 метров и глубиной 8 метров, огородили. «Лада Калину» с помощью спецтехники из провала извлекли. Автомобиль получил механические повреждения. Также эвакуировали несколько машин, припаркованных рядом с местом просадки грунта.

«Причина инцидента устанавливается. Из людей никто не пострадал. Запланировано проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Калининского района», — говорится в сообщении УГЗ Уфы.