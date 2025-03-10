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В Уфе автомобиль провалился под землю

УФА, 10 мар — РИА Новости. Припаркованный во дворе жилого дома автомобиль провалился под землю в Уфе в результате посадки грунта на глубину восемь метров, пострадавших нет, сообщает управление гражданской защиты города.

Источник: © РИА Новости

Инцидент произошел на улице Интернациональная, дом 193/1.

«Произошла просадка грунта, в результате которой под землю ушел автомобиль “Лада-Калина”. На место были направлены экстренные службы, в том числе спасатели управления. Опасный участок, диаметром 7 метров и глубиной 8 метров, огородили, отечественную легковушку при помощи спецтехники из провала извлекли. Автомобиль получил механические повреждения», — говорится в сообщении.

Спасатели также эвакуировали несколько машин, припаркованных рядом с местом просадки грунта.

«Причина инцидента устанавливается. Из людей никто не пострадал. Запланировано проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининского района», — добавили в управлении.

В соцсетях публикуют видео момента инцидента. По кадрам видно, как припаркованный автомобиль резко исчезает под землей.