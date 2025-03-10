В Уфе автомобиль провалился под землю

Инцидент произошел на улице Интернациональная, дом 193/1.
«Произошла просадка грунта, в результате которой под землю ушел автомобиль “Лада-Калина”. На место были направлены экстренные службы, в том числе спасатели управления. Опасный участок, диаметром 7 метров и глубиной 8 метров, огородили, отечественную легковушку при помощи спецтехники из провала извлекли. Автомобиль получил механические повреждения», — говорится в сообщении.
Спасатели также эвакуировали несколько машин, припаркованных рядом с местом просадки грунта.
«Причина инцидента устанавливается. Из людей никто не пострадал. Запланировано проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининского района», — добавили в управлении.
В соцсетях публикуют видео момента инцидента. По кадрам видно, как припаркованный автомобиль резко исчезает под землей.