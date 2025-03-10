Прокуратура Омска требует с «дропперов» 1,2 млн рублей, похищенных у военнослужащего

Прокуратура Саргатского района Омской области подала в суды Челябинской и Томской областей иски о взыскании почти 1,2 млн рублей с двух граждан, выступавших в роли «дропперов» в мошеннической схеме.
В апреле 2024 года неизвестные обманом вынудили военнослужащего, участника СВО из Саргатского района, перевести эту сумму на «безопасный счет». Владельцами счетов, куда мужчина перечислил свои деньги, были жители Челябинской и Томской областей. Сейчас их личности установлены.
Теперь на их счета наложен арест. Прокуратура Омской области рекомендует не сообщать пароли и коды от ваших банковских приложений. Если вы вдруг увидели поступление неизвестных средств на ваш счет, ни в коем случае не переводите деньги, а сразу же обратитесь в полицию.
В противном случае, вы станете соучастником преступления. Прокуратура, установившая факт неосновательного обогащения «дропперов», требует возврата денег потерпевшему. На счета двух уже наложен арест. Иски находятся на рассмотрении судов.
Ранее мы писали, что житель Омской области продлил договор с оператором и потерял 275 тысяч рублей.