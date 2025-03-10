Прокуратура Омска требует с «дропперов» 1,2 млн рублей, похищенных у военнослужащего

Теперь на их счета наложен арест. Прокуратура Омской области рекомендует не сообщать пароли и коды от ваших банковских приложений. Если вы вдруг увидели поступление неизвестных средств на ваш счет, ни в коем случае не переводите деньги, а сразу же обратитесь в полицию.