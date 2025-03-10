В Омской области участника СВО обманули на 1 млн рублей

Как сообщили в прокуратуре Саргатского района, расследование уголовного дела показало, что в апреле 2024 года неизвестные обманули мужчину, из-за чего он перевел почти 1,2 млн рублей на якобы безопасный счет, а по сути — счет мошенников.
Владельцами счетов, куда мужчина перечислил свои деньги, были незнакомых ему два гражданина: жители Челябинской и Томской областей, предоставившие свои банковские данные преступникам для дальнейшего вывода наличности. Таких людей также называют «дропперами»*
Органом расследования с целью запрета распоряжения похищенными денежными средствами на указанные банковские счета наложен арест. В целях защиты прав потерпевшего прокуратура направила в Троицкий районный суд Челябинской области и Октябрьский районный суд г. Томска исковые заявления о взыскании с указанных граждан неосновательного обогащения в пользу потерпевшего. В настоящее время исковые заявления находятся на рассмотрении.
*русское сленговое название соучастника различного рода мошенничества с использованием банковских счетов — подставного лица, на счет которого зачисляются похищенные средства.