В Омской области участника СВО обманули на 1 млн рублей

Органом расследования с целью запрета распоряжения похищенными денежными средствами на указанные банковские счета наложен арест. В целях защиты прав потерпевшего прокуратура направила в Троицкий районный суд Челябинской области и Октябрьский районный суд г. Томска исковые заявления о взыскании с указанных граждан неосновательного обогащения в пользу потерпевшего. В настоящее время исковые заявления находятся на рассмотрении.