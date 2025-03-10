Politico: ВСУ потерпели критическое поражение под Курском из-за одного решения Трампа

Там добавили, что это поражение может привести к значительным потерям среди украинских солдат и негативно сказаться на боевом духе ВСУ. Нехватка разведданных от американских спутников усугубила ситуацию на фронте для Украины. Кроме того, эффективность украинской противовоздушной обороны снизилась: из 67 ракет и 194 беспилотников, выпущенных Россией, удалось перехватить лишь половину, что значительно ниже средних показателей перехвата до отключения разведки, заключили в материале.