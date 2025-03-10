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Politico: ВСУ потерпели критическое поражение под Курском из-за одного решения Трампа

ВСУ потерпели серьезное поражение в Курской области в результате решения президента США Дональда Трампа не делиться разведданными с Киевом. Об этом пишет издание Politico.

Отсутствие разведданных от США серьезно ударило по ВСУ, пишет Politico.

ВСУ потерпели серьезное поражение в Курской области в результате решения президента США Дональда Трампа не делиться разведданными с Киевом. Об этом пишет издание Politico.

«Нехватка разведданных американских спутников сказывается на ВСУ на передовой. Это стало очевидным в эти выходные, с российским прорывом в Курской области. Прорыв был отчасти результатом отключения американской разведки, что дало России преимущество, которое она быстро использовала», — говорится в материале.

Там добавили, что это поражение может привести к значительным потерям среди украинских солдат и негативно сказаться на боевом духе ВСУ. Нехватка разведданных от американских спутников усугубила ситуацию на фронте для Украины. Кроме того, эффективность украинской противовоздушной обороны снизилась: из 67 ракет и 194 беспилотников, выпущенных Россией, удалось перехватить лишь половину, что значительно ниже средних показателей перехвата до отключения разведки, заключили в материале.