Politico: ВСУ потерпели критическое поражение под Курском из-за одного решения Трампа

Отсутствие разведданных от США серьезно ударило по ВСУ, пишет Politico.
ВСУ потерпели серьезное поражение в Курской области в результате решения президента США Дональда Трампа не делиться разведданными с Киевом. Об этом пишет издание Politico.
«Нехватка разведданных американских спутников сказывается на ВСУ на передовой. Это стало очевидным в эти выходные, с российским прорывом в Курской области. Прорыв был отчасти результатом отключения американской разведки, что дало России преимущество, которое она быстро использовала», — говорится в материале.
Там добавили, что это поражение может привести к значительным потерям среди украинских солдат и негативно сказаться на боевом духе ВСУ. Нехватка разведданных от американских спутников усугубила ситуацию на фронте для Украины. Кроме того, эффективность украинской противовоздушной обороны снизилась: из 67 ракет и 194 беспилотников, выпущенных Россией, удалось перехватить лишь половину, что значительно ниже средних показателей перехвата до отключения разведки, заключили в материале.