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Из горящего дома в центре Уфы спасли четырех человек

В Уфе тушат бревенчатый дом в центре города.

Источник: Комсомольская правда

В центре Уфы на улице Октябрьской революции загорелся бревенчатый дом на пять квартир. Об этом сообщает МЧС республики.

По информации ведомства, пламенем объято Г-образное здание. Из пожара спасатели эвакуировали четырех человек и передали их медикам. Сейчас сотрудники МЧС пытаются не допустить ситуации, когда огонь перекинется на другие частные дома.

— О пострадавших информации пока не поступало, — добавили в ведомстве.

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