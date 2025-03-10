Из горящего дома в центре Уфы спасли четырех человек

В центре Уфы на улице Октябрьской революции загорелся бревенчатый дом на пять квартир. Об этом сообщает МЧС республики.
По информации ведомства, пламенем объято Г-образное здание. Из пожара спасатели эвакуировали четырех человек и передали их медикам. Сейчас сотрудники МЧС пытаются не допустить ситуации, когда огонь перекинется на другие частные дома.
— О пострадавших информации пока не поступало, — добавили в ведомстве.
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