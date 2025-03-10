В Калининграде подросток заступился за тетю и получил ножевое ранение

По данным ведомства, предварительно установлено, что, пребывая по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый в ходе ссоры с сожительницей нанес ножом удар в область груди ее 15-летнему племяннику, попытавшемуся заступиться за родственницу. Подросток госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.