В Калининграде подросток заступился за тетю и получил ножевое ранение

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Калининградский подросток заступился за тетю и получил ножом в грудь, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, предварительно установлено, что, пребывая по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый в ходе ссоры с сожительницей нанес ножом удар в область груди ее 15-летнему племяннику, попытавшемуся заступиться за родственницу. Подросток госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.
«Следственными органами СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. “з” ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.
Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Канонерову Дмитрию Георгиевичу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.