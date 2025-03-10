Банда подростков напала на девочку-квадробера в новосибирском парке

Захват школьники сняли на видео, после чего выложили в свой Telegram-канал.
Согласно посту, группировка устроила рейд на сходку квадроберов. Однако на встречу пришла только одна девочка. На опубликованных кадрах видно, как один парень в маске, жилете «СОБР» и с пистолетом побежал на девочку. За ним последовали и остальные участники банды.
Они повалили девочку на снег, заломали руки и надели наручники. После чего сорвали с жертвы маску и сожгли ее.
«На сходку пришел единственный квадробер, с которым очень быстро разобрались. Количество квадроберов, присутствующих сегодня на встрече, доказывает, что они — вымирающий вид», — подписали видео захватчики.
Судя по описанию Telegram-канала, школьники считают себя ополченцами, которые должны бороться с квадроберами. Согласно их публикациям, они набирают сторонников, чтобы и дальше продолжать свои рейды.
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