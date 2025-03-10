Банда подростков напала на девочку-квадробера в новосибирском парке

Согласно посту, группировка устроила рейд на сходку квадроберов. Однако на встречу пришла только одна девочка. На опубликованных кадрах видно, как один парень в маске, жилете «СОБР» и с пистолетом побежал на девочку. За ним последовали и остальные участники банды.