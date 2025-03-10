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Банда подростков напала на девочку-квадробера в новосибирском парке

В Новосибирске в парке «Арена» группа подростков напала на девочку-квадробера 9 марта.

Источник: Соцсети

Захват школьники сняли на видео, после чего выложили в свой Telegram-канал.

Согласно посту, группировка устроила рейд на сходку квадроберов. Однако на встречу пришла только одна девочка. На опубликованных кадрах видно, как один парень в маске, жилете «СОБР» и с пистолетом побежал на девочку. За ним последовали и остальные участники банды.

Они повалили девочку на снег, заломали руки и надели наручники. После чего сорвали с жертвы маску и сожгли ее.

«На сходку пришел единственный квадробер, с которым очень быстро разобрались. Количество квадроберов, присутствующих сегодня на встрече, доказывает, что они — вымирающий вид», — подписали видео захватчики.

Судя по описанию Telegram-канала, школьники считают себя ополченцами, которые должны бороться с квадроберами. Согласно их публикациям, они набирают сторонников, чтобы и дальше продолжать свои рейды.

Ранее редакция НДН.инфо сообщала, в Первомайском районе Новосибирска подростки закидали автомобиль пенсионера петардами. Екатерина Павлюх.