В Тверской области собака напала на троих несовершеннолетних

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Собака набросилась на троих несовершеннолетних в Тверской области, проводится проверка, сообщает СК России в Telegram-канале.
В СМИ и соцсетях сообщается, что в населенном пункте Редкино Тверской области собака охотничьей породы набросилась на троих несовершеннолетних.
«По данному факту следственными органами СК России по Тверской области зарегистрирована процессуальная проверка. Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Тверской области Кизимову Альберту Андреевичу доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства.