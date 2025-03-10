Пропавшего в Башкирии 16-летнего подростка нашли живым

В Уфе свернули поиски 16-летнего подростка. Юноша пропал еще несколько дней назад.
По информации волонтеров поискового отряда «Барс», юный уфимец ушел из дома еще седьмого марта, с тех пор его близкие пытались с ним связаться и найти его. После неудачных попыток обнаружить подростка, семья обратилась в полицию и к волонтерам.
Поздно ночью, 10 марта, стало известно, что подростка нашли живым. Обстоятельства его пропажи не раскрываются.
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