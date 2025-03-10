В Приморье мужчина похитил из банка сейф без ценностей

«Установлено, что ночью 9 марта 2025 года неизвестный в маске проник в отделение банка в с. Ракитное Дальнереченского района. Не получив доступ в хранилище денежных средств, злоумышленник похитил закрытый металлический сейф, в котором ценного имущества не оказалось, и скрылся с места преступления. Денежные средства фигуранту похитить не удалось», — говорится в сообщении.