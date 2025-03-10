В Приморье мужчина похитил из банка сейф без ценностей

ВЛАДИВОСТОК, 10 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность мужчины, ночью проникнувшего в отделение банка в Приморье и похитившего оттуда металлический сейф без ценного содержимого, сообщает прокуратура Приморья.
«Установлено, что ночью 9 марта 2025 года неизвестный в маске проник в отделение банка в с. Ракитное Дальнереченского района. Не получив доступ в хранилище денежных средств, злоумышленник похитил закрытый металлический сейф, в котором ценного имущества не оказалось, и скрылся с места преступления. Денежные средства фигуранту похитить не удалось», — говорится в сообщении.
Отмечается, что позже мужчина вернулся в отделение банка с монтировкой и в поисках денег стал открывать почтовые ящики, находящиеся в фойе помещения, но и там ничего ценного не обнаружил.
«В настоящее время принимаются меры, направленные на установление личности мужчины. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. “б” ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере) поставлено на контроль в Дальнереченской межрайонной прокуратуре», — отмечается в сообщении.