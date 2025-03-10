В Иркутской области пять девушек отдали аферистам 9 млн рублей за выходные

В праздничные дни 8 и 9 марта пять сибирячек из Иркутской области стали жертвами мошенников. Больше всего отдала аферистам 31-летняя инженер-химик из областного центра. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, с женщиной связался якобы бывший руководитель и поведал легенду об утечки данных ее коллег в руки зарубежных спецслужб. А чтобы ей избежать уголовного преследования — нужно перевести деньги. Тогда инженер отправила на «безопасный счет» 7,7 миллиона рублей. По такой же схеме 225 тысяч рублей лишилась 33-летняя жительница Братска.
— Также от действий телефонных преступников пострадала 24-летняя работница отеля. С ней связался псевдооператор сотовой связи, который предложил «продлить» срок действия договора. Девушка назвала коды из СМС, а затем с ней связался якобы работник банка, — сообщили правоохранители.
Он начал говорить о попытке кражи денег со счета. Под руководством звонившего оформила займ и перечислила полмиллиона рублей на «резервный счет». Еще две девушки попались на уловки представителей маркетплейсов.
Что касается мужчин, то шесть человек за выходные лишились суммарно 2,2 миллиона рублей. Всего обманщикам удалось украсть за праздники 11,2 миллиона рублей.