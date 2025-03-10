В Иркутской области пять девушек отдали аферистам 9 млн рублей за выходные

В праздничные дни 8 и 9 марта пять сибирячек из Иркутской области стали жертвами мошенников. Больше всего отдала аферистам 31-летняя инженер-химик из областного центра. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, с женщиной связался якобы бывший руководитель и поведал легенду об утечки данных ее коллег в руки зарубежных спецслужб. А чтобы ей избежать уголовного преследования — нужно перевести деньги. Тогда инженер отправила на «безопасный счет» 7,7 миллиона рублей. По такой же схеме 225 тысяч рублей лишилась 33-летняя жительница Братска.