В Новосибирской области задержали наркокурьера

НОВОСИБИРСК, 10 мар — РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области задержали 39-летнего жителя Барнаула, у которого при досмотре изъяли пакет с килограммом синтетического наркотика мефедрона, сообщается на сайте МВД Медиа.
«Преступную деятельность гражданина пресекли, когда тот находился в лесополосе возле СНТ “Дружба” Березовского сельского Новосибирского района, куда он приехал на такси из Барнаула, чтобы найти тайник, координаты которого ему сообщил неустановленный куратор теневого интернет-магазина, и забрать оптовую партию наркотических средств», — говорится в сообщении.
По данным МВД, мужчина планировал на той же машине вернуться домой — в Алтайский край, но его планам помешали оперативники. На обратном пути автомобиль такси остановили для проведения обыска.
«При досмотре рюкзака наркокурьера правоохранители обнаружили в нем почти килограмм синтетического наркотика. По результатам экспертизы, проведенной в экспертно-криминалистическом центре ГУМВД России по Новосибирской области, установлено, что изъятое содержит в своем составе мефедрон», — сообщили в полиции.
Также полицейские обнаружили и изъяли два пакета с полимерными пакетиками «зип-лок», резиновую перчатку, электронные весы с остатками вещества, ключи, ноутбук и мобильный телефон. Барнаулец пояснил, что планировал расфасовать «синтетику» на более мелкие партии и сделать закладки в родном городе.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.