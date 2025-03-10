В Новосибирской области задержали наркокурьера

«Преступную деятельность гражданина пресекли, когда тот находился в лесополосе возле СНТ “Дружба” Березовского сельского Новосибирского района, куда он приехал на такси из Барнаула, чтобы найти тайник, координаты которого ему сообщил неустановленный куратор теневого интернет-магазина, и забрать оптовую партию наркотических средств», — говорится в сообщении.