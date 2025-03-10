В Приморье ищут злоумышленника, дважды пытавшегося обокрасть сельский банк

Злоумышленник покинул место преступления, но позднее совершил ещё один визит в банк, чтобы с помощью монтировки вскрыть почтовые ящики в фойе отделения. Вскрытие денег опять не принесло. Однако эти неудачные попытки ограбления банка признаны покушением на кражу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) — в отделении хранилось 1,2 млн рублей. Расследование контролирует Дальнереченская межрайонная прокуратура.