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В Приморье ищут злоумышленника, дважды пытавшегося обокрасть сельский банк

В Приморском крае вор дважды попытался обокрасть отделение сельского банка — обогатиться ему не удалось ни на рубль, но покушение на преступление — тоже преступление, и теперь мужчину разыскивают правоохранительные органы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Источник: ДЕЙТА

9 марта 2025 года гражданин в маске, личность которого установить пока не удалось, проник в банковское отделение села Ракитное Дальнереченского района. Он попытался пробраться в хранилище денежных средств, но не смог, поэтому захватил металлический сейф. Вскрыть его у грабителя получилось, но сейф оказался пустым.

Злоумышленник покинул место преступления, но позднее совершил ещё один визит в банк, чтобы с помощью монтировки вскрыть почтовые ящики в фойе отделения. Вскрытие денег опять не принесло. Однако эти неудачные попытки ограбления банка признаны покушением на кражу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) — в отделении хранилось 1,2 млн рублей. Расследование контролирует Дальнереченская межрайонная прокуратура.