Свердловские спасатели за сутки побывали на 16 ЧП

В Свердловской области за сутки 9 марта сотрудники МЧС отреагировали на 15 пожаров и одно дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, без жертв не обошлось.
— За прошедшие сутки произошло 15 пожаров. Пять пожаров произошли в жилом секторе. В результате пожаров погиб один человек, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. — Спасатели для ликвидации последствий ДТП выезжали один раз, пострадал один человек.
Четыре пожара случились из-за неосторожного обращения с огнем, еще два — в связи с неисправностью узлов и механизмов транспорта. По одному пожару произошло по причине нарушения правил безопасности при использовании печи и аварийного режима работы электрооборудования. Причину других возгораний предстоит установить дознавателям.
Так, человек погиб в поселке Арти, где на улице Малышева загорелся частный жилой дом. Площадь возгорания достигла трех квадратных метров. На место ЧП прибыли семь сотрудников МЧС на двух единицах техники. Им удалось устранить возгорание за 10 минут.
— При тушении пожара был обнаружен погибший хозяин. Причина возгорания устанавливается, — добавили в пресс-службе Главка свердловского МЧС.