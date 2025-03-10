Свердловские спасатели за сутки побывали на 16 ЧП

— За прошедшие сутки произошло 15 пожаров. Пять пожаров произошли в жилом секторе. В результате пожаров погиб один человек, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. — Спасатели для ликвидации последствий ДТП выезжали один раз, пострадал один человек.