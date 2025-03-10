Схема с «отмыванием» денег на 69 млн рублей пресечена в Хабаровске

В Хабаровске прокуратура взыскивает в бюджет 69 млн «отмытых» рублей. Надзорное ведомство подало в суд три иска о признании недействительными сомнительных сделок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Факты были установлены во время проведенной проверки. Выяснилось, что хабаровчане оформляли письменные договоры многомиллионных займов на короткий срок. Займы якобы предоставлялись гражданам и компаниям. После того как их сроки истекали, они обращались к нотариусу и получали исполнительную надпись, которая ставится на копии документа о задолженности.
— Проверка показала, что на момент заключения договоров у заемщиков отсутствовали деньги, полученные из законных источников, для передачи их в долг. Такие сделки совершены с целью легализации денег, так как имеют краткосрочный характер, отсутствие спора между участниками сделки, документов, подтверждающих передачу заемщику денежных средств, и совпадение представителя должника и кредитора в одном лице, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Прокуратура Индустриального района подала в суд три иска о признании сделок недействительными, отмене исполнительных надписей и взыскании в доход России незаконно полученных денег — более 69 млн рублей.
Напомним, в Бикине прокуратура обратилась с иском о взыскании более 1 млн незаконно полученных рублей в доход государства с наркокурьеров.