Схема с «отмыванием» денег на 69 млн рублей пресечена в Хабаровске

Факты были установлены во время проведенной проверки. Выяснилось, что хабаровчане оформляли письменные договоры многомиллионных займов на короткий срок. Займы якобы предоставлялись гражданам и компаниям. После того как их сроки истекали, они обращались к нотариусу и получали исполнительную надпись, которая ставится на копии документа о задолженности.