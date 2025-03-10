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В Башкирии автомобили должников продают от 370 тысяч рублей

В Башкирии распродают автомобили должников по ценам от 370 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выставлены на торги арестованные автомобили должников. Конфискованные машины распродают по ценам от 370 тысяч рублей, сообщает Территориальное управление Росимущества.

Самый дорогой лот, участвующий в аукционе, УАЗ Патриот 2021 года выпуска. Начальная стоимость авто составляет 1 572 000 рублей.

Заявку на участие в торгах можно оставить до 31 марта. Сам аукцион пройдет 4 апреля 2025 года на электронной площадке «Фабрикант».

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