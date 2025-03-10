В Башкирии браконьер заплатил штраф за убийство 8 куниц

По версии следствия, в ноябре 2024 года мужчина поставил в лесу 20 капканов около села Мраково Гафурийского района, периодически раскладывал приманку для отлова. Таким образом им незаконно было отловлено восемь особей куниц, которые он разделал, а шкуру начал обрабатывать для реализации.
Обвиняемый признал свою вину. Он возместил ущерб, причинный природному миру, в размере 144 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.