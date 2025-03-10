В Самарской области загорелся склад

«В 08.14 (7.14 мск) поступило сообщение о пожаре в складе по адресу: городской округ Новокуйбышевск, улица Молодогвардейская, 26. По прибытию к месту установлено, что происходит горение в складском помещении, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.