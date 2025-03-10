В Самарской области загорелся склад

САМАРА, 10 мар — РИА Новости. Пожарные тушат возгорание площадью 1500 квадратных метров на складе в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России по региону.
«В 08.14 (7.14 мск) поступило сообщение о пожаре в складе по адресу: городской округ Новокуйбышевск, улица Молодогвардейская, 26. По прибытию к месту установлено, что происходит горение в складском помещении, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.
В 7.25 мск был объявлен повышенный ранг вызова — пожар № 2. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Подробности уточняются.