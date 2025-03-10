В Подмосковье возбудили дело после пожара в тепличном комплексе

«В Чехове возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара… Следственным отделом по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности”)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.