В Подмосковье возбудили дело после пожара в тепличном комплексе

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Уголовное дело завели из-за пожара в тепличном комплексе в Подмосковье, где погибли четыре человека, сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону.
Ранее в понедельник подмосковный ГУМЧС сообщал, что тепличный комплекс горит в деревне Высоково Чеховского городского округа на площади 1050 квадратных метров, при пожаре погибли четыре человека,
«В Чехове возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара… Следственным отделом по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности”)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в настоящее время на месте работает группа следователей и криминалистов, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.