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В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов

На станции Белово в Кемеровской области тепловоз сошел с рельсов.

Источник: © РИА Новости

КЕМЕРОВО, 10 мар — РИА Новости. Тепловоз сошел с рельс на станции Белово Кемеровской области, задержек поездов не допущено, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня около 10 часов местного времени при проведении маневровых работ на станции Белово Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области-Кузбассе произошел сход с пути тепловоза без его опрокидывания… В настоящее время на участке пути производятся восстановительные работы, задержек в движении поездов не допущено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причины и обстоятельства устанавливаются.

«Беловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает надзорное ведомство.