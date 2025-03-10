В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов

«По предварительным данным, сегодня около 10 часов местного времени при проведении маневровых работ на станции Белово Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области-Кузбассе произошел сход с пути тепловоза без его опрокидывания… В настоящее время на участке пути производятся восстановительные работы, задержек в движении поездов не допущено», — говорится в сообщении.