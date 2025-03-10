В Иркутской области на 40% уменьшилось количество ДТП с начала года

В Иркутской области на 40% уменьшилось количество ДТП с начала 2025 года. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Прибайкалье», речь идет об авариях произошедших на федеральных трассах. За два месяца текущего года произошло всего 25 ДТП.
— Получить положительную динамику удалось благодаря системной работе по повышению уровня безопасности дорожного движения на подведомственных дорогах. Для безопасности в 2024 году на некоторых участках трасс было установлено дополнительное освещение, светофоры и дорожные знаки, а также обустроены шумовые полы и нанесена разметка из термопластика, — пишут журналисты информационного агентства.
Помимо общего снижения числа аварий, на 47% уменьшилась и смертность в них. Если смотреть на статистику с 2015 года, то за счет ряда мероприятий, на федеральных трассах региона количество ДТП с летальным исходом сократилось в полтора раза.