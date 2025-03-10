В Иркутской области на 40% уменьшилось количество ДТП с начала года

В Иркутской области на 40% уменьшилось количество ДТП с начала 2025 года. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Прибайкалье», речь идет об авариях произошедших на федеральных трассах. За два месяца текущего года произошло всего 25 ДТП.