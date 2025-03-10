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На свердловской трассе в ДТП с грузовиком погиб человек

На Среднем Урале госавтоинспекторы выясняют обстоятельства трех ДТП, в том числе одного смертельного.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области утром 10 марта на Режевском тракте произошла смертельная авария с участием легковушки и фуры. Трагедия случилась на 48 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск под Березовским.

— По предварительной информации водитель легкового автомобиля Lada столкнулся с грузовой автомашиной. В результате ДТП водитель Lada погиб на месте, — передает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Свердловской области.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства случившейся аварии. Известно, что этим утром еще два дорожно-транспортных происшествия произошли в Екатеринбурге — на улице Суходольской рядом с домом № 62 и на 13 километре дублера Сибирского тракта. Причины ДТП и количество пострадавших устанавливается, отметили в региональной Госавтоинспекции.