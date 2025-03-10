На свердловской трассе в ДТП с грузовиком погиб человек

Автоинспекторы выясняют обстоятельства случившейся аварии. Известно, что этим утром еще два дорожно-транспортных происшествия произошли в Екатеринбурге — на улице Суходольской рядом с домом № 62 и на 13 километре дублера Сибирского тракта. Причины ДТП и количество пострадавших устанавливается, отметили в региональной Госавтоинспекции.