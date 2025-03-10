На свердловской трассе в ДТП с грузовиком погиб человек

В Свердловской области утром 10 марта на Режевском тракте произошла смертельная авария с участием легковушки и фуры. Трагедия случилась на 48 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск под Березовским.
— По предварительной информации водитель легкового автомобиля Lada столкнулся с грузовой автомашиной. В результате ДТП водитель Lada погиб на месте, — передает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Свердловской области.
Автоинспекторы выясняют обстоятельства случившейся аварии. Известно, что этим утром еще два дорожно-транспортных происшествия произошли в Екатеринбурге — на улице Суходольской рядом с домом № 62 и на 13 километре дублера Сибирского тракта. Причины ДТП и количество пострадавших устанавливается, отметили в региональной Госавтоинспекции.