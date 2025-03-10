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С номера подростка «заминировали» отель в Курортном районе

Школьника доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Отель «Репинский курорт», расположенный в Курортном районе Петербурга, был «заминирован» с номера телефона, который зарегистрирован на подростка из Кронштадта. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».

Предварительно, информация о минировании гостиницы поступила в службу «112» накануне вечером. Отель осматривали более часа, взрывчатые вещества и взрывные устройства не нашли, эвакуация не проводилась.

Номер принадлежит 16-летнему девятикласснику из Кронштадтского района. Подростка доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.