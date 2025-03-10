В Свердловской области фура с яйцами столкнулась с тепловозом. Причина

По предварительным данным, грузовая автомашина Renault с полуприцепом и тепловоз столкнулись, когда последний выезжал с территории предприятия.
«В аварии пострадал составитель поезда, находившийся в тот момент на сцепке тепловоза, что запрещено. Гражданин, 1970 года рождения, оказался зажатым между полуприцепом и тепловозом. С места происшествия раненого оперативно доставили в реанимационное отделение Березовской ЦГБ, где сейчас врачи предпринимают меры по спасению его жизни», — рассказал полковник Горелых.
По его словам, водитель грузовика сообщил, что не видел тепловоз, так как пути граничат с забором. Сейчас сотрудники МВД ведут расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.