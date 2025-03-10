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В Свердловской области фура с яйцами столкнулась с тепловозом. Причина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 марта, УралПолит.Ru. В Березовском на нерегулируемом железнодорожном переезде возле промышленной базы по улице Уральская произошла авария, в которой столкнулись фура, перевозившая порядка 13 тонн яиц, и тепловоз. В результате ДТП один из пострадавших получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По предварительным данным, грузовая автомашина Renault с полуприцепом и тепловоз столкнулись, когда последний выезжал с территории предприятия.

«В аварии пострадал составитель поезда, находившийся в тот момент на сцепке тепловоза, что запрещено. Гражданин, 1970 года рождения, оказался зажатым между полуприцепом и тепловозом. С места происшествия раненого оперативно доставили в реанимационное отделение Березовской ЦГБ, где сейчас врачи предпринимают меры по спасению его жизни», — рассказал полковник Горелых.

По его словам, водитель грузовика сообщил, что не видел тепловоз, так как пути граничат с забором. Сейчас сотрудники МВД ведут расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.