В Свердловской области фура с яйцами столкнулась с тепловозом. Причина

«В аварии пострадал составитель поезда, находившийся в тот момент на сцепке тепловоза, что запрещено. Гражданин, 1970 года рождения, оказался зажатым между полуприцепом и тепловозом. С места происшествия раненого оперативно доставили в реанимационное отделение Березовской ЦГБ, где сейчас врачи предпринимают меры по спасению его жизни», — рассказал полковник Горелых.