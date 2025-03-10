На юге Казахстана обезвредили группу религиозных радикалов

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий. Для обоснования своих вероубеждений распространяли среди населения аудио и видеоматериалы, ранее признанные судом экстремистскими.