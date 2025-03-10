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На юге Казахстана обезвредили группу религиозных радикалов

АСТАНА, 10 мар — Sputnik. Органами внутренних дел в Туркестанской области задержаны подозреваемые в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов. Об этом сообщает Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

Сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму совместно с КНБ пресечена преступная деятельность группы религиозных радикалов из числа жителей Мактааральского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий. Для обоснования своих вероубеждений распространяли среди населения аудио и видеоматериалы, ранее признанные судом экстремистскими.

сообщили в МВД

В ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых изъято более 20 единиц религиозной литературы, наркотические средства, незаконно хранящееся оружие с боеприпасами и другие вещественные доказательства.

Лидеры группы с санкции суда арестованы. Продолжаются следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступных деяний, отметили в ведомстве.