Двоих мужчин задержали за стрельбу у Смольного собора в Петербурге

Вечером 9 марта испуганные жители Центрального района позвонили в полицию, заявив о стрельбе у Смольного собора. Приехавшие на вызов обнаружили там двоих мужчин, в руках которых был пневматический пистолет. При себе у стрелков также был магазин к нему, стальные пули и газовый баллончик. Опасные предметы изъяли, а вооруженных дебоширов — задержали. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».