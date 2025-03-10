Двоих мужчин задержали за стрельбу у Смольного собора в Петербурге

Вечером 9 марта испуганные жители Центрального района позвонили в полицию, заявив о стрельбе у Смольного собора. Приехавшие на вызов обнаружили там двоих мужчин, в руках которых был пневматический пистолет. При себе у стрелков также был магазин к нему, стальные пули и газовый баллончик. Опасные предметы изъяли, а вооруженных дебоширов — задержали. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— Подозреваемыми в инциденте оказались жители Мурино. Одному из них 28 лет, второму — 29. Оба безработные, — уточнило агентство.
Проверка показала, что оружие ни на ком из мужчин не числится. В отношении хулиганов составили административные протоколы и отправили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о стрельбе, которую устроил мужчина на белой иномарке в центре Петроградского района. В результате пострадала женщина, но она не была случайной жертвой. Выяснилось, что огонь по ней открыл бывший возлюбленный.