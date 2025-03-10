В Ростове в ДТП на Нагибина пострадали три человека

Согласно опубликованной информации, водитель управляя автомобилем «Шевроле Авео» двигался по улице Нансена, со стороны переулка Дальний, в направлении проспекта М. Нагибина. В районе дома № 105 он потерял управление и на всей скорости врезался в автомобиль «Киа Спортейдж», который также двигался в сторону переулка Дальний. От сильного удара автомобили отбросило в припаркованный «Мерседес Бенц Спринтер».