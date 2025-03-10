Нефтяной запах окутал Новороссийск: власти выясняют, в чем дело

По словам специалистов, неприятный запах может возникать из-за неблагоприятных метеоусловий. В такие периоды летучие меркаптаны, образующиеся при погрузке нефтепродуктов, скапливаются в воздухе.



В МЦУ заверили, что качество атмосферного воздуха в городе контролируется круглосуточно. Для этого работают пять стационарных экологических постов. Если фиксируются превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, информация незамедлительно передается в контрольно-надзорные органы.