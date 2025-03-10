Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтяной запах окутал Новороссийск: власти выясняют, в чем дело

В Новороссийске жители массово пожаловались на сильный запах нефтепродуктов. Как сообщили в местном муниципальном центре управления (МЦУ), власти уже обратились в надзорные органы, чтобы установить причину и принять меры.

Источник: Новая Кубань

По словам специалистов, неприятный запах может возникать из-за неблагоприятных метеоусловий. В такие периоды летучие меркаптаны, образующиеся при погрузке нефтепродуктов, скапливаются в воздухе.

В МЦУ заверили, что качество атмосферного воздуха в городе контролируется круглосуточно. Для этого работают пять стационарных экологических постов. Если фиксируются превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, информация незамедлительно передается в контрольно-надзорные органы.