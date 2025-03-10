В Волгоградской области двое рыбаков провалились под лед и утонули

В минувшее воскресенье, 9 марта, поступил сигнал о происшествии на воде в Городищенском районе. В пруду у хутора Красный Пахарь двое рыбаков провалились под лед, самостоятельно выбраться они не смогли и утонули.
Как сообщает ГУ МЧС по региону, спасатели подняли из водоема тела погибших мужчин, для этого привлекались 5 специалистов и 1 единица спецтехники.
Граждан призывают не выходить на лед в весеннее время, помнить, что лед тоньше в устьях рек, протоках и где есть растительность. Обязательно расскажите ребенку об опасности игр возле водоема.